Сейсмологи зафиксировали землетрясение на юге Кузбасса

Утром в субботу, 8 мая, в шахтерском крае произошло землетрясение. Сейсмическая активность зафиксировали в Новокузнецком районе недалеко от поселка Краснознаменка.
По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, землетрясение произошло на 54.16 градусах северной широты и 87.48 градусах восточной долготы. Магнитуда толчков составила 2,8 балла, однако в эпицентре достигла 3,1 балла.
По оценкам специалистов, сейсмособытие носило естественный характер и не вызвано влиянием человека: его тип обозначен как earthquake — "землетрясение".
Фото: АСФ ФИЦ ЕГС РАН
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