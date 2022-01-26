Сейсмологи зафиксировали в Кузбассе землетрясение магнитудой 4,3

Сегодня, 26 января, в 1:52 по местному времени в Кузбассе были зафиксированы подземные толчки. Эпицентр, координаты которого 54.21 широты и 86.40 долготы, находился близ поселка Краснобродский Беловского муниципального округа.

Интенсивность сейсмособытия в эпицентре составила 5,3 балла, магнитуда – 4,3, сообщается в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки были классифицированы как "earhtquake", что означает их природное происхождение.