Сейсмологи зафиксировали техногенное землетрясение под Прокопьевском

Алтае-Саянский филиал ФИЦ ЕГС РАН разместил информацию о землетрясении магнитудой 2,6 баллов, которое произошло сегодня, 4 октября, в пять утра по местному времени. Толчки были зафиксированы недалеко от Прокопьевска.

Землетрясение квалифицировано как "quarry blast", а это значит, что оно было вызвано взрывными работами на одном из карьеров.

Ранее редакция AVOKADO писала о взрыве на кузбасском разрезе, который спровоцировал землетрясение.