Сейсмологи зафиксировали подземную активность ночью в Кузбассе

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Землетрясение «встряхнуло» жителей Междуреченска. Сейсмособытие было зафиксировано в темное время суток.

Установлена подземная активность была в ночь с 17 на 18 августа, а именно – в 2:30 по местному времени. Как передают VSE42.Ru со ссылкой на специалистов Алтае-Саянского филиала ФИЦ ЕГС РАН, магнитуда землетрясения составила 2,5 балла, интенсивность в самом центре сейсмособытия оценили в 2,6 балла.


Возникновение подземных толчков произошло по естественным причинам.


Напомним, что за день до происшествия - 17 августа - землетрясение было зафиксировано на территории Тисульского района в Кузбассе. Тогда же причиной произошедшего сейсмособытия специалисты назвали подземный взрыв.

Иллюстрация: Алтае-Саянский филиал ФИЦ ЕГС РАН

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