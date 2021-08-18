Сейсмологи зафиксировали подземную активность ночью в Кузбассе

Установлена подземная активность была в ночь с 17 на 18 августа, а именно – в 2:30 по местному времени. Как передают VSE42.Ru со ссылкой на специалистов Алтае-Саянского филиала ФИЦ ЕГС РАН, магнитуда землетрясения составила 2,5 балла, интенсивность в самом центре сейсмособытия оценили в 2,6 балла.

Возникновение подземных толчков произошло по естественным причинам.

Напомним, что за день до происшествия - 17 августа - землетрясение было зафиксировано на территории Тисульского района в Кузбассе. Тогда же причиной произошедшего сейсмособытия специалисты назвали подземный взрыв.