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Сейсмологи зафиксировали очень сильное землетрясение в центре Кузбасса

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Неподалеку от южной столицы Кемеровской области было зафиксировано мощное землетрясение интенсивностью 7 баллов. Жители нескольких кузбасских городов в соцсетях сообщили о сильной ощутимости подземных толчков.

Как сообщили в Алтае-Саянском филиале исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", в Новокузнецком районе в 3:41 ночи в была зафиксирована серьезная сейсмоактивность.


Интенсивность в эпицентре составила 7 баллов, а магнитуда 5,4. Сейсмологи охарактеризовали подземные толчки, как очень сильные, которые могли привести к значительным повреждениям зданий, трещинам в штукатурке и обвалу отдельных кусков, а также нанести урон дымовым трубам и сырому грунту.


В сообществе социальной сети жители сразу двух городов Новокузнецка и Белова сообщили о сильной ощутимости сейсмоактивности.

– "Ильинка, 9 этаж, шатало - жесть. Не успеешь никуда убежать. Оперативной информации – ноль", " Белово, прилично так потрясло в 3:41", "Я аж проснулась", – прокомментировали явление подписчики паблика.

Специалисты отметили, что землетрясение имело естественную природу и деятельность угольщиков не имеет к нему никакого отношения.

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