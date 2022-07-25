Сейсмологи зафиксировали новое землетрясение под Новокузнецком

Как сообщили специалисты Алтае-Саянского филиала ФИЦ ЕГС РАН, землетрясение зафиксировали 24 июля в 8:25 по местному времени. Судя по указанным координатам, очаг сейсмособытия находился неподалеку от трассы Новокузнецк – Таштагол в Таштагольском районе.

Магнитуда подземных толчков составила 2,7, что считается слабым землетрясением. Типом сейсмособытия указывается quarry blast, а это значит, что к возникновению колебаний приложил руку человек.