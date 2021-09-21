Сейсмологи зафиксировали новое землетрясение на юге Кузбасса

По данным специалистов Алтае-Саянского филиала ФИЦ ЕГС РАН, землетрясение произошло утром во вторник, 21 сентября, в районе 9:54 по местному времени. Магнитуда сейсмического события составила 2,2 в следующих координатах: 54.09 градуса северной широты, 87.18 градусов восточной долготы. Территориально подземные толчки произошли на юге Кузбасса в Новокузнецком районе.

Отмечается, что подземные толчки вызваны естественными причинами, а не взрывом на угольном разрезе.