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Северный ветер с дождем и до +6°C: синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на выходных

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Ближайшие дни жители шахтерского края проведут с дождями, грозами и туманами, о чем предупредили в Кемеровском гидрометцентре.

По информации специалистов, в предстоящую пятницу, 13 августа, в Кемерове ночью пройдут дожди, а столбик термометра покажет +11,13°C, днем +18,20°C. По региону ночью и утром туманы, также ночью +10,+15°C, днем +16,+21°C, однако в отдельных районах воздух может прогреться до +26°C.


Выходные продолжат череду дождей. В субботу, 14 августа, в ночное время похолодает до +7,+15°C, в дневное ожидается +18,+23°C, ветер северный с порывами до 14 м/с. Воскресная ночь будет самой холодной за неделю: +6,+11°C. Днем воздух прогреется до +19,24°C. Ветер начнет переходить в юго-западный. Дожди метеорологи прогнозируют только ночью.


Уже в понедельник, 16 августа, ветер будет дуть с юга, а дневная температура будет варьироваться от +22 до +27°C (в темное время суток +8,+13°C). Дневные осадки с грозами снова вернутся в Кузбасс. Примерно такая же ситуация будет и во вторник. Дожди и грозы, днем +22,+27°C.

Да!
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