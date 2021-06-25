Сетка и бра: гид по стильным трендам лета 2021 года

Каждый новый сезон все «болеющие» модой мира сего ломают голову, какие же тренды ждут их грядущей зимой, весной, летом или осенью. Летом решить, что надеть, сложнее всего. Ведь в жару хочется нарядиться не только стильно, но и легко. В этом материале мы собрали главные тенденции летнего сезона 2021 года, с которыми вы будете чувствовать себя как на модном показе даже под палящим солнцем.
Прозрачнее некуда
Любите платья в пол, но при этом не прочь показать ноги? Тогда этот тренд точно для вас. Длинные туники из прозрачной струящейся ткани были замечены в коллекциях Марии Грации Кьюри, Альберты Ферретти и Пьерпаоло Пиччоли. Но обычная жизнь, конечно, не подиум и не ковровая дорожка. Поэтому под прозрачный наряд можно надеть популярные уже несколько сезонов кашемировые топик и короткие шорты. В этом образе вы, наверняка, почувствуете себя героиней романов.
Простое и взбалмошное сочетание
В очередной раз стоит сказать белой майке-алкоголичке «да». С одним «но»! Последние сезоны тенденции обычно сконцентрированы на чем-то ярком, блестящем или с бахромой. Но все дизайнеры соблюдают баланс, вот и вы берите с них пример. Носите «алкоголичку» с акцентными брюками. Такой образ сможет стать вашей «палочкой-выручалочкой» перед любым выходом в свет.
По ГОСТу, но немного по своим правилам
Из года в год рабочий дресс-код заставляет нас выдумывать все новые и новые лазейки для самовыражения, проявление индивидуальности. На этот раз модные дома предлагают сочетать офисный костюм с бра. Последнее следует выбрать однотонное и лаконичное. Трендсеттеры вроде Эмили Ратажковски и Хейли Бибер, хоть и не сидят в душных офисах 5/2, давно используют этот прием. И вы берите с них пример.
Розовый – новый черный
Уже который сезон дизайнеры эксплуатируют в своих коллекциях все оттенки розового. Нынешнее лето не исключение. Valentino на этот раз сделал уклон в фуксию, а Chloé выбрала цвет малинового зефира. Вы же можете использовать любой из них. Не бойтесь и оденьтесь в один из оттенков с ног до головы.
Лямочки повсюду
В прошлом сезоне каждая уважающая себя модница носила платья и топики на тонких бретелях. Этим летом лямочки буквально захватили модные показы, и теперь они везде: будь то укороченные пиджаки с тонкими завязками по типу лямок или топы с таким же элементом. Австралийская марка Christopher Esber и вовсе сделала целый корсет из лямочек. В общем, крой на любой вкус, остается только выбрать.
Нижнее белье или абсолютный тренд?
И снова бра. В начале нулевых нижнее белье было полноценным элементом образов, выглядывающим из штанов и топиков. Сегодня нам снова не нужно стыдливо прятать лямки от бюстгальтеров. Тон новой старой тенденции в нынешнем сезоне задали Versace и Dolce & Gabbana. Модные дома предлагают сочетать белое бра с черным платьем, чтобы тренд заиграл еще более сексуально. Выбирайте открытые и легкие платья с квадратным вырезом и не забудьте немного приспустить ваш наряд, чтобы бра слегка выглядывало.
Сетка и цепи
Еще два крайне сексуальных тренда этого сезона – сетка и цепи. Любые вещи в дырочку носите поверх бра и шортиков или нижнего белья, если вы любите дерзкий стиль. Цепи же используйте в самых неожиданных вариациях – на одежде, в виде аксессуаров или украшений для волос. И так далее, и так далее. В общем, используйте их по максимуму, как только придет в голову: стиль гранж уже основательно пустил корни в высокую моду.
Сверкайте и блистайте этим летом, не обязательно в прямом смысле. И не забывайте про обувь. Про обувные антитренды летнего сезона читайте здесь.
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