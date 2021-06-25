Сетка и бра: гид по стильным трендам лета 2021 года

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Каждый новый сезон все «болеющие» модой мира сего ломают голову, какие же тренды ждут их грядущей зимой, весной, летом или осенью. Летом решить, что надеть, сложнее всего. Ведь в жару хочется нарядиться не только стильно, но и легко. В этом материале мы собрали главные тенденции летнего сезона 2021 года, с которыми вы будете чувствовать себя как на модном показе даже под палящим солнцем.

Прозрачнее некуда

Любите платья в пол, но при этом не прочь показать ноги? Тогда этот тренд точно для вас. Длинные туники из прозрачной струящейся ткани были замечены в коллекциях Марии Грации Кьюри, Альберты Ферретти и Пьерпаоло Пиччоли. Но обычная жизнь, конечно, не подиум и не ковровая дорожка. Поэтому под прозрачный наряд можно надеть популярные уже несколько сезонов кашемировые топик и короткие шорты. В этом образе вы, наверняка, почувствуете себя героиней романов.

Простое и взбалмошное сочетание

В очередной раз стоит сказать белой майке-алкоголичке «да». С одним «но»! Последние сезоны тенденции обычно сконцентрированы на чем-то ярком, блестящем или с бахромой. Но все дизайнеры соблюдают баланс, вот и вы берите с них пример. Носите «алкоголичку» с акцентными брюками. Такой образ сможет стать вашей «палочкой-выручалочкой» перед любым выходом в свет.

По ГОСТу, но немного по своим правилам

Из года в год рабочий дресс-код заставляет нас выдумывать все новые и новые лазейки для самовыражения, проявление индивидуальности. На этот раз модные дома предлагают сочетать офисный костюм с бра. Последнее следует выбрать однотонное и лаконичное. Трендсеттеры вроде Эмили Ратажковски и Хейли Бибер, хоть и не сидят в душных офисах 5/2, давно используют этот прием. И вы берите с них пример.

Розовый – новый черный

Уже который сезон дизайнеры эксплуатируют в своих коллекциях все оттенки розового. Нынешнее лето не исключение. Valentino на этот раз сделал уклон в фуксию, а Chloé выбрала цвет малинового зефира. Вы же можете использовать любой из них. Не бойтесь и оденьтесь в один из оттенков с ног до головы.

Лямочки повсюду

В прошлом сезоне каждая уважающая себя модница носила платья и топики на тонких бретелях. Этим летом лямочки буквально захватили модные показы, и теперь они везде: будь то укороченные пиджаки с тонкими завязками по типу лямок или топы с таким же элементом. Австралийская марка Christopher Esber и вовсе сделала целый корсет из лямочек. В общем, крой на любой вкус, остается только выбрать.

Нижнее белье или абсолютный тренд?

И снова бра. В начале нулевых нижнее белье было полноценным элементом образов, выглядывающим из штанов и топиков. Сегодня нам снова не нужно стыдливо прятать лямки от бюстгальтеров. Тон новой старой тенденции в нынешнем сезоне задали Versace и Dolce & Gabbana. Модные дома предлагают сочетать белое бра с черным платьем, чтобы тренд заиграл еще более сексуально. Выбирайте открытые и легкие платья с квадратным вырезом и не забудьте немного приспустить ваш наряд, чтобы бра слегка выглядывало.

Сетка и цепи

Еще два крайне сексуальных тренда этого сезона – сетка и цепи. Любые вещи в дырочку носите поверх бра и шортиков или нижнего белья, если вы любите дерзкий стиль. Цепи же используйте в самых неожиданных вариациях – на одежде, в виде аксессуаров или украшений для волос. И так далее, и так далее. В общем, используйте их по максимуму, как только придет в голову: стиль гранж уже основательно пустил корни в высокую моду.

Сверкайте и блистайте этим летом, не обязательно в прямом смысле. И не забывайте про обувь. Про обувные антитренды летнего сезона читайте здесь.

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