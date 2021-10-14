Сеть псевдо-ломбардов в Кузбассе получила крупный штраф за незаконную рекламу

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Компания, выдававшая себя за ломбард, была оштрафована за размещение противоречащей закону рекламы.

Кемеровское управление ФАС России оштрафовало сеть комиссионных магазинов КТЛ (ООО "КТЛ"). Причиной для привлечения организации к административной ответственности по ст.14.3 КоАП РФ стало размещение рекламы, в которой компания предлагала услуги потребительского займа под залог. Сеть позиционировала себя как "ломбард", но на ведение такой деятельности не имела права.

‒ Получение статуса «ломбард» возможно только после внесения в специальный реестр Банка России для этого вида деятельности (требование Закона о ломбардах), ‒ сообщают в пресс-службе УФАС России по Кемеровской области.

Отмечается, что в апреле этого года в отношении ООО "КТЛ" была проведена проверка УМВД России по городу Кемерово из-за размещения похожей рекламы в столице Кузбасса. По результатам проверки было возбуждено административное дело по ст. 14.37 КоАП РФ. Суд назначил компании наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.


Решение суда еще не вступило в законную силу.

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