Сеть медцентров для помощи тяжелым пациентам-сердечникам появится в Кузбассе

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Более десятка специализированных центров помощи пациентам с осложненными кардиологическими заболеваниями начнут работу в Кемеровской области. Об этом рассказали в администрации регионального правительства.

14 медицинских центров, специализирующихся на пациентах с кардиологическими заболеваниями и высоким риском их возникновения, откроются в шахтерском крае, о чем сообщили кузбасские власти в среду, 29 сентября.

— Сейчас в 14 медицинских организациях региона открываем высокотехнологичные центры для помощи самым тяжелым больным, — сказал Сергей Цивилев.

В настоящее время ведется оснащение центров медицинским оборудованием: уже подготовлены 14 велоэргометров, пять аппаратов УЗИ, 135 аппаратов холтеровского мониторирования ЭКГ.


Отмечается, что для оказания экстренной помощи пациентам с болезнями системы кровообращения в больницах области на текущий момент действуют два региональных сосудистых центра и 11 первичных сосудистых отделений.

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