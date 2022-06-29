Сестры-близнецы распространяли наркотики в Кемерове

В полицию поступила информация о том, что в Рудничном районе Кемерова незаконно распространяются наркотические вещества. Правоохранители задержали по подозрению в данном преступлении 35-летних сестер-близнецов. При досмотре у каждой из горожанок были обнаружены четыре свертка с героином массой около 1,2 грамма.

Выяснилось, что обе задержанные являются закладчицами интернет-магазина. У кемеровчанок сохранились записи телефона, которые подтверждали их причастность к незаконной деятельности, а также банковская карта для оплаты "труда", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В действиях сестер-близнецов правоохранители усматривают признаки преступления по ч. 3 ст. 228.1. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Злоумышленницам может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.