Сероглазый новокузнечанин в сандалиях пропал на территории СНТ

Воробьев Роман Николаевич 1982 года пропал в новокузнецком СНТ "Гидроуголь". Мужчина ушел из дома 11 августа текущего года в неизвестном направлении.
Рост новокузнечанина составляет 177 сантиметров. Телосложение нормальное, волосы светло-русые, глаза серые. Был одет в темно-синюю кофту, серо-коричневую футболку, черные шорты, темно-коричневые сандалии. На голове кузбассовца была темная кепка, следует из ориентировки ПСО "Лиза Алерт".
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем мужчине, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.
Продолжаются поиски новокузнечанки в серебристой ветровке.
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