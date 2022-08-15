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Сероглазый мужчина в черной куртке пропал без вести в Кузбассе

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Волонтеры сообщили об исчезновении 65-летнего жителя Кемеровской области, одетого в черную куртку.

Трофимов Михаил Николаевич 1956 года рождения пропал без вести в селе Мазурово Кемеровского района. Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении 14 августа текущего года. Может находиться в Новосибирске, а также любом другом городе, сообщают в поисковом отряде "Лиза Алерт".


Рост пожилого мужчины составляет 165 сантиметров. Телосложение худощавое, волосы русые с проседью, глаза серые. Был одет в черную куртку, светло-серую футболку, темно-синие спортивные штаны и черные туфли.


Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем мужчине, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.


Продолжаются поиски новокузнечанина, пропавшего на территории СНТ.

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