Сероглазый мужчина в черной куртке пропал без вести в Кузбассе

Трофимов Михаил Николаевич 1956 года рождения пропал без вести в селе Мазурово Кемеровского района. Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении 14 августа текущего года. Может находиться в Новосибирске, а также любом другом городе, сообщают в поисковом отряде "Лиза Алерт".

Рост пожилого мужчины составляет 165 сантиметров. Телосложение худощавое, волосы русые с проседью, глаза серые. Был одет в черную куртку, светло-серую футболку, темно-синие спортивные штаны и черные туфли.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем мужчине, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Продолжаются поиски новокузнечанина, пропавшего на территории СНТ.