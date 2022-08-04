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Сероглазый мужчина в черной футболке пропал в Кузбассе

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В кузбасском городе бесследно исчез 40-летний мужчина. Отмечается, что данных о его местоположении нет со вторника, 2 августа.

Волонеры ПСО "Лиза Алерт" в Кузбассе сообщили о начале поисков 40-летнего Юрия Викторовича Помялова из города Осинники, который бесследно исчез еще во вторник, 2 августа.


Пропавшего можно узнать по приметам: рост 172 сантиметра, нормальное телосложение, волосы черные, серые глаза. В тот день он был одет в черную футболку, голубые джинсы, коричневые кроссовки.


Если вам что-либо известно о том, что Юрий пребывает сейчас, то сообщите полезные сведения по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или короткому номеру 112.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Да!
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