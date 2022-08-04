Сероглазый мужчина в черной футболке пропал в Кузбассе

Волонеры ПСО "Лиза Алерт" в Кузбассе сообщили о начале поисков 40-летнего Юрия Викторовича Помялова из города Осинники, который бесследно исчез еще во вторник, 2 августа.

Пропавшего можно узнать по приметам: рост 172 сантиметра, нормальное телосложение, волосы черные, серые глаза. В тот день он был одет в черную футболку, голубые джинсы, коричневые кроссовки.

Если вам что-либо известно о том, что Юрий пребывает сейчас, то сообщите полезные сведения по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или короткому номеру 112.