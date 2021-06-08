Сероглазый кузбассовец с тростью пропал без вести

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В Новокузнецке бесследно исчез мужчина с серыми глазами. О его судьбе ничего не известно уже несколько дней

Поисковый отряд "Лиза Алерт" опубликовал 8 июня ориентировку на 69-летнего седоволосого мужчину.

– Пропал Дарьин Михаил Петрович, 69 лет, г. Новокузнецк. С 4 июня 2021 года его местонахождение неизвестно, – рассказали в отряде.

Мужчина передвигается с тростью. Также говорится, что его рост 170 сантиметров, он плотного телосложения, у него седые волосы и серые глаза. В какую одежду был одет кузбассовец в день пропажи неизвестно.


Граждане, которые готовы помочь с поисками или информационно, могут позвонить по номеру 8-800-700-54-52.

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