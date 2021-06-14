Серийный вор попался на краже гаджетов у работников кемеровского ТЦ

Работница магазина в крупном кемеровском ТЦ заметила пропажу сотового телефона и обратилась за помощью к стражам порядка. По словам заявительницы, гаджет она приобрела почти за 13 000 рублей.

– Прибывшим полицейским заявительница рассказала, что на несколько минут покидала рабочее место, а вернувшись, не обнаружила своего мобильника, – пояснили в ведомстве.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность злоумышленника, он был задержан. Похитителем оказался 36-летний рецидивист. В ходе работы с подозреваемым оперативники установили его причастность еще к трем аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба, которую кемеровчанин нанес потерпевшим, составила 30 000 рублей.

В отношении подозреваемого возбуждены четыре уголовных дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет 5 лет лишения свободы.