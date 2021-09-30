Серийный вор похищал сковородки и химию для перепродажи в Кузбассе

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Серийный вор попал под суд за кражи химии и сковородок из магазинов кузбасского города.

В Анжеро-Судженске силовики задержали подозреваемого в серии магазинных краж 36-летнего рецидивиста. По предварительной информации он похитил четыре сковородки с целью их дальнейшей перепродажи.


Кроме того, удалось установить причастность злоумышленника к исчезновению бытовой химии из торгового павильона в городе.

– Действия злоумышленника в торговых точках были зафиксированы камерами видеонаблюдения, благодаря которым удалось установить личность магазинного вора, –сообщили в регионально управлении Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства мужчину передали в руки полиции. Максимальное наказание за кражу предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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