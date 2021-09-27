Серийный похититель канализационных крышек попался кемеровским силовикам

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Житель кузбасской столицы зарабатывал деньги на продаже канализационных люков, которые снимал с колодцев в Кедровке. Прибыль злоумышленника превысила 90 000 рублей.

15 крышек колодцев исчезли с улиц областного центра. Представитель обслуживающей организации обратился за помощью к стражам порядка, попросив установить личности причастных к похищению люков. Общая сумма ущерба от деяний злоумышленников превысила 90 000 рублей.


В ходе расследования полицейские установили, что многочисленные кражи совершил 26-летний местный житель. Так, он целенаправленно разъезжал по территории Кедровки и снимал крышки канализационных люков. После похищенное он сбывал покупателям за выручку. Резиновыми торговал в Сети, а чугунные сдавал в пункт приема металлов.


Сейчас в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". За незаконный заработок мужчина может лишиться свободы на два года.

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