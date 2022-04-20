Серийный похититель бытовой химии из Кузбасса задержан с поличным

0
Фото:  

Анжеро-Судженец был задержан при очередной попытке украсть товары в магазине.

Сотрудники Росгвардии во время рейда заметили знакомое лицо из ранее пришедшей ориентировки. Разыскивался серийный вор из Анжеро-Судженска.

– Стражи правопорядка задержали ранее неоднократно судимого, в том числе за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков 40-летнего местного жителя, который находился в розыске, – передает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным мужчина украл бытовую химию на 5797 рублей. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент как он сложил в пакет товары и ушел из магазина не оплатив.


Злоумышленника передали в отдел полиции.

Видео: Росгвардия

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35617

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined