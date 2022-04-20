Серийный похититель бытовой химии из Кузбасса задержан с поличным

Сотрудники Росгвардии во время рейда заметили знакомое лицо из ранее пришедшей ориентировки. Разыскивался серийный вор из Анжеро-Судженска.
– Стражи правопорядка задержали ранее неоднократно судимого, в том числе за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков 40-летнего местного жителя, который находился в розыске, – передает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным мужчина украл бытовую химию на 5797 рублей. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент как он сложил в пакет товары и ушел из магазина не оплатив.
Злоумышленника передали в отдел полиции.
Видео: Росгвардия
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