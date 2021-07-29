Серийный похититель автозеркал попался полицейским в Кемерове

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Предприимчивый рецидивист в кузбасской столице лишил иномарки земляков зеркал заднего вида, чтобы заработать на них, однако не успел осуществить свой план, поскольку был пойман правоохранителями.

К полицейским в Кемерове обратились сразу три жителя ФПК, которые сообщили о краже зеркал заднего вида со своих иномарок. Примечательно, что все они являются владельцами автомобилей одной марки - «Мазда CX-5». Также все троя в ночь происшествия проигнорировали автосигнализацию, а о пропаже элементов машин узнали только утром. Общая сумма ущерба, как отметил в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса, составила более 110 тысяч рублей.


По заявлениям были организованы оперативно-розыскные мероприятия. В итоге подозрение в совершении преступления пало на ранее судимого 33-летнего местного жителя, которого впоследствии и задержали.

- Злоумышленник пояснил, что прогуливался по ночным дворам, выбрал дорогие машины одной марки и модели, выломал и похитил с каждого транспортного средства по боковому зеркалу. Данные элементы он планировал продать, но не успел, поскольку был задержан сотрудниками полиции, - уточнили в полиции.

Правоохранители осмотрели жилище подозреваемого, там же были обнаружены два зеркала из трех. Последнее мужчина выбросил из-за того, что сильно повредил его, пока отрывал от машины.


В отношении задержанного было возбуждено три уголовных дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы. Вместе с этим, ему также предстоит оплатить весь ущерб, который он своими действиями причинил землякам.

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