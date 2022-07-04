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Серийный поджигатель лишится свободы на 15 лет в Кузбассе

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Житель Кемеровской области выслушал приговор суда после ряда преступлений, в числе которых убийство и поджоги.

В октябре 2021 года березовчанин пришел к своей знакомой в частный дом. Мужчина предложил соседке выпить спиртного вместе, однако 55-летняя женщина отказалась и выставила соседа за дверь. Тогда кузбассовец решил проучить знакомую: поджег предметы, находившиеся на веранде дома, а затем скрылся. Огонь объял жилище березовчанки. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание и обнаружили тело женщины со следами термического воздействия.


Березовчанина задержали. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что мужчина совершал поджог не впервые: однажды он поссорился со знакомым и поджег его дом ради мести. Кроме того, кузбассовец проник в недостроенный дом и похитил оттуда имущество на общую сумму около пяти тысяч рублей, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Свою вину злоумышленник признал частично, заявив, что не хотел смерти соседки.


Мужчину признали виновным в убийстве, совершенной с проникновением в жилище краже, а также двух эпизодах поджога. Суд приговорил 35-летнего березовчанина к лишению свободы на 15 лет. Свой срок кузбассовец будет отбывать в колонии строгого режима.

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