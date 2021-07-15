Серийные воры магазинной продукции попались правоохранителям в Кузбассе

Первый рецидивист был задержан силовиками близ магазина, расположенного по улице Ленина. Сотрудники правоохранительных органов заметили пешехода, внешнего похожего на разыскиваемого злоумышленника. Силовики остановили мужчину для проверки документов. Их предположения подтвердились.

- Им оказался 32-летний неоднократно судимый за кражи местный житель, находящийся в розыске за совершение аналогичного преступления, - уточнили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.

Как было предварительно установлено, он похищал из магазинов города разные деликатесы, которые впоследствии перепродавал. Краденные товары он складывал в пакет и проносил их мимо кассы.

Второй злоумышленник – 39-летний горожанин – был также задержан сотрудниками Росгвардии. Его бойцы обнаружили в ходе патрулирования улицы Матросова. Примечательно, что последнее правонарушение – кражу продуктов – мужчина совершил за день до поимки. Тогда же и попался на камеры наблюдения. Похищенные товары мужчина, как и первый, перепродал.

Обоих росгвардейцы передали сотрудникам полиции.