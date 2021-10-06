Серийная воровка попала на видео в Кузбассе

0

Камеры видеонаблюдения зафиксировали жительницу Кемеровской области, несколько раз похитившую из магазина одежду и обувь.

По предварительным данным, 39-летняя жительница поселка Яшкино украла из торговой точки одежду и обувь, причем для совершения злодеяния она приходила дважды за один день. Камеры наблюдения зафиксировали преступление, благодаря чему были определены приметы злоумышленницы.


Правоохранители по горячим следам обнаружили и задержали подозреваемую. В рюкзаке у нее были обнаружены похищенные вещи. Для дальнейшего разбирательства женщину передали сотрудникам органов внутренних дел, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области.


Отмечается, что женщина была ранее судима за кражу и незаконный оборот наркотиков.

Видео: Управление Росгвардии по Кемеровской области

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29783

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined