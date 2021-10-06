Серийная воровка попала на видео в Кузбассе

По предварительным данным, 39-летняя жительница поселка Яшкино украла из торговой точки одежду и обувь, причем для совершения злодеяния она приходила дважды за один день. Камеры наблюдения зафиксировали преступление, благодаря чему были определены приметы злоумышленницы.

Правоохранители по горячим следам обнаружили и задержали подозреваемую. В рюкзаке у нее были обнаружены похищенные вещи. Для дальнейшего разбирательства женщину передали сотрудникам органов внутренних дел, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области.

Отмечается, что женщина была ранее судима за кражу и незаконный оборот наркотиков.