Серийная карманщица предстанет перед судом за воровство в Кузбассе

В одном из продуктовых магазинов Прокопьевска у местной жительницы украли из сумки деньги и банковскую карту. По общим подсчетам сумма ущерба составила 4 000 рублей.

В ходе расследования сотрудниками полиции подозреваемой оказалась 36-летняя женщина, которая практиковала воровство в ряде городов Сибири. На ее счету восемь уголовных дел о краже.

Деньги, которые женщина получила путем хищения, она потратила, сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области.

Теперь сибирской карманщице грозит до пяти лет лишения свободы.