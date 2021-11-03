Серия ДТП произошла на кузбасской трассе

Видеозапись с последствиями нескольких столкновений появилась в сообществе во "ВКонтакте". Автор кадров указал, что аварии произошли в районе трассы Кемерово-Новосибирск, неподалеку от населенного пункта Мошково.

Из кадров следует, что на заметенной междугородней дороге грузовик врезался в снегоуборочную технику, а немного дальше заметна поврежденная иномарка с припаркованным возле места, где произошел инцидент, эвакуатором.

В УГИБДД Кузбасса сообщили ,что информации о ДТП с транспортными средствами они не получали.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что легковушки столкнулись на Кузнецком мосту в Кемерове.