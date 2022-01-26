Серьезный пожар в новокузнецкой пятиэтажке попал на видео

Днем, 26 января, в пятиэтажном доме по улице Пархоменко г.Новокузнецка в одной из квартир возникло возгорание. Оттуда самостоятельно выбрались три человека. Пожарных вызвали очевидцы.

Из-за возникшего плотного задымления сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать трех жильцов по лестничным маршам.

— В результате пожара в комнате обгорели вещи и мебель на общей площади 20 квадратных метров, — сообщает МЧС России по Кемеровской области.

Всего к тушению привлекались 19 человек личного состава и шесть единиц техники.