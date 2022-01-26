Серьезный пожар в новокузнецкой пятиэтажке попал на видео

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В Новокузнецке сотрудники МЧС ликвидировали пожар в многоквартирном доме.

Днем, 26 января, в пятиэтажном доме по улице Пархоменко г.Новокузнецка в одной из квартир возникло возгорание. Оттуда самостоятельно выбрались три человека. Пожарных вызвали очевидцы.


Из-за возникшего плотного задымления сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать трех жильцов по лестничным маршам.

— В результате пожара в комнате обгорели вещи и мебель на общей площади 20 квадратных метров, — сообщает МЧС России по Кемеровской области.

Всего к тушению привлекались 19 человек личного состава и шесть единиц техники.

Видео: Instagram/ nvkzdtp

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