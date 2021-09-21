Серьезный пожар в доме на Красной горке стал угрозой безопасности кузбассовцев

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Накануне в кузбасском городе произошло возгорание в пятиэтажке. Специалисты эвакуировали несколько человек из здания.

В минувший понедельник, 20 сентября, в 22:15 в МЧС региона поступило сообщение о пожаре в топкинской пятиэтажке в микрорайоне Красная горка. Бороться с огнем поехали девять человек на трех спецмашинах. Шесть жильцов смогли спастись до прибытия специалистов, но сильное задымление в четвертом подъезде помешало некоторым людям выйти на воздух самостоятельно.

– Из квартир на третьем и четвертом этажах были спасены пять человек. Пожарные по лестничным маршам вывели жильцов на свежий воздух, медицинская помощь им не требовалась, – рассказали в областном ГУ МЧС.

Выяснилось, что на четвертом этаже обгорел электросчетчик. Предварительно, причина инцидента – нарушение правил устройства и эксплуатации оборудования. Ликвидировать пожар удалось в 22:24.

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