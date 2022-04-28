Серьезный пожар разгорелся посреди дня в кузбасской промзоне

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Сегодня днем огонь охватил производственное здание в одном из городов Кемеровской области. Очевидцам удалось запечатлеть горение на камеру, в МЧС раскрыли оперативные данные.

Серьезный пожар охватил производственное здание, выведенное из эксплуатации, в Ленинске-Кузнецком, о чем очевидцы рассказали в социальной сети, поделившись кадрами с места ЧП. Отмечается, что материалы удалось отснять сегодня в четверг, 28 апреля.

Огромный пожар в Ленинске-Кузнецком, Северная промзона 24 район 42 зоны. Предположительно из за поджога травы, сообщил свидетель.

За подробностями по происшествию журналист AVOKADO обратился в ГУ МЧС по Кузбассу, где факт возгорания подтвердили. По оперативным данным борцов с огнем, сигнал поступил диспетчеру в 15:32. На месте сейчас работают три отделения пожарной охраны. Пострадавших нет.

Фото: ВКонтакте / "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"

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