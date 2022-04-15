Серьезный пожар произошел в кузбасском городе

Накануне, 14 апреля, пользователи социальных сетей разместили кадры, снятые на месте пожара в Чертинском микрорайоне Белова. На ролике виден огонь, распространившийся по постройкам, а также то, что осталось от зданий после ликвидации возгорания. По словам комментаторов, инцидент произошел на улице 5-ая Рудничная.

‒ ...одни печки стоят, ‒ отметили очевидцы.

Журналист AVOKADO обратился в ГУ МЧС России по Кузбассу, чтобы выяснить подробности. Специалисты рассказали, что сигнал о возгорании поступил в 17:04. К моменту прибытия первого подразделения два дома горели открытым пламенем. Ликвидировать пожар удалось в 17:38.

В результате инцидента у двух жилых домов сгорела и обвалилась деревянная обрешетка крыши, а также обгорели стены внутри и снаружи. Общая площадь пожара составила 66 квадратных метров, рассказали корреспонденту AVOKADO в ведомстве.

Причина возгорания будет установлена.