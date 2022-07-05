Серьезный пожар произошел в бане на юге Кузбасса

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Минувшим утром в садовом обществе Новокузнецкого района пламя охватило баню. В ГУ МЧС по Кузбассу журналисту AVOKADO раскрыли подробности огненного инцидента.

Сообщение о пожаре в частной постройке на территории СНТ "Агломератчик-2" поступил в ГУ МЧС по Кузбассу сегодня 5 июля в 6:21 по местному времени. На тушение огня были отправлены девять человек и две автоцистерны.


К прибытию специалистов пламя охватило крышу бани из бруса, из-за чего та впоследствии и обрушилась. Обгорели и стены по всей площади. Общая площадь пожара достигла 12 "квадратов". Ликвидировать возгорание удалось в 07:09.


Предварительная причина пожара связана с нарушениями правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Да!
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