Серьезный пожар произошел в бане на юге Кузбасса

Сообщение о пожаре в частной постройке на территории СНТ "Агломератчик-2" поступил в ГУ МЧС по Кузбассу сегодня 5 июля в 6:21 по местному времени. На тушение огня были отправлены девять человек и две автоцистерны.

К прибытию специалистов пламя охватило крышу бани из бруса, из-за чего та впоследствии и обрушилась. Обгорели и стены по всей площади. Общая площадь пожара достигла 12 "квадратов". Ликвидировать возгорание удалось в 07:09.

Предварительная причина пожара связана с нарушениями правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.