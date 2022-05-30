Серьезный пожар произошел посреди дня на частном участке в Кузбассе

В воскресенье, 29 мая, на улице О. Дундича в Прокопьевске разгорелся пожар. Сигнал о возгорании в доме на двух хозяев поступил в ГУ МЧС по Кузбассу в 12:01. После тревожного звонка на тушение выдвинулись 19 человек на семи автоцистернах.

Отмечается, что на момент прибытия пожарной охраны пламя объяло жилое строение и надворные постройки.

– В результате в одной половине дома обгорели стены, сгорела и обрушилась обрешетка крыши, оказалась уничтожена веранда. В другой квартире огонь повредил стены, произошло обрушение кровли, сгорела веранда, баня и гараж с автомобилем Nissan, – уточнили AVOKADO в ведомстве.

Неуемный огонь перекинулся и на соседнюю территорию, где частично уничтожил крышу и стены гаража, бани. Общая площадь достигла 161 "квадратов". Никто в результате ЧП не пострадал. Все работы специалисты завершили только к 13:48.