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Серьезный пожар произошел ночью в одном из районов Кемерова

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Помощь спасателей понадобилась двоим жителям кузбасской столицы, которые оказались в загоревшемся доме.

Постоянная читательница сообщила в редакцию AVOKADO, что в Кировском районе Кемерова накануне ночью произошел серьезный пожар. Корреспондент интернет-журнала обратился в ГУ МЧС по Кузбассу, чтобы узнать подробности произошедшего.


Сигнал о возгорании в одном из частных домов на улице Седова поступил 25 мая в 23:30. К моменту прибытия первого подразделения крыша горела открытым пламенем, при этом существовала угроза и для соседних построек. Огнеборцы спасли из горящего здания двух человек, которые не смогли покинуть горящий дом самостоятельно.


В результате пожара, общей площадью 60 м², обгорела обрешетка крыши и стены внутри здания, рассказали журналисту AVOKADO в региональном МЧС. Кроме того, пострадал и соседний дом: оплавилась оконная рама и обгорела беседка. Ликвидировать возгорание удалось в 23:53. Привлекались 28 человек и семь единиц техники.


Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Да!
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