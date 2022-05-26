Серьезный пожар произошел ночью в одном из районов Кемерова

Постоянная читательница сообщила в редакцию AVOKADO, что в Кировском районе Кемерова накануне ночью произошел серьезный пожар. Корреспондент интернет-журнала обратился в ГУ МЧС по Кузбассу, чтобы узнать подробности произошедшего.

Сигнал о возгорании в одном из частных домов на улице Седова поступил 25 мая в 23:30. К моменту прибытия первого подразделения крыша горела открытым пламенем, при этом существовала угроза и для соседних построек. Огнеборцы спасли из горящего здания двух человек, которые не смогли покинуть горящий дом самостоятельно.

В результате пожара, общей площадью 60 м², обгорела обрешетка крыши и стены внутри здания, рассказали журналисту AVOKADO в региональном МЧС. Кроме того, пострадал и соседний дом: оплавилась оконная рама и обгорела беседка. Ликвидировать возгорание удалось в 23:53. Привлекались 28 человек и семь единиц техники.

Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.