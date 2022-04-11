Серьезный пожар произошел ночью в кузбасском селе

Сообщение о пожаре в жилом доме и возгорании хозяйственных построек на улице Семеновка в селе Лебедянка Анжеро- Судженского городского округа поступило в ГУ МЧС по Кузбассу глубокой ночью в 1:31 по местному времени. На тушение пламени направились 12 человек на четырех автоцистернах.

– Сгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши дома. Огонь уничтожил хозяйственные постройки на участке. Общая площадь возгорания составила 65 м² , – рассказали AVOKADO в ведомстве.

В результате потушить огонь удалось только в 01:58. Специалисты работают над тем, чтобы установить причину воспламенения.