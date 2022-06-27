Серьезный пожар произошел на заводе в Новокузнецке

Вечером в воскресенье, 26 июня, новокузнечане сообщили о пожаре на ферросплавном заводе. По словам горожан, загорелась трансформаторная будка.

– Сегодня в Новокузнецке на ферросплавном заводе во втором цеху загорелся трансформатор. Пострадавших нет, – рассказали очевидцы, подкрепив свои слова кадрами, снятыми на месте происшествия.

Корреспондент AVOKADO обратился в ГУ МЧС по Кемеровской области, чтобы узнать детали инцидента. Специалисты рассказали, что сигнал о возгорании поступил в 17:45. К моменту прибытия пожарных открытым пламенем горела трансформаторная подстанция. Самостоятельно эвакуировались 25 человек.

Полностью ликвидировать возгорание удалось в 18:59. В результате пожара обгорел трансформатор и масло на площади 90 м². Кроме того, от огня пострадало 20 погонных метров кабеля. К тушению привлекались 35 человек и десять единиц техники, отметили сотрудники регионального МЧС в разговоре с журналистом AVOKADO.

Причина возникновения пожара будет установлена.