Серьезный пожар произошел на лакокрасочном цеху в Кемерове

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Очевидцы запечатлели на камеру крупный пожар на заводе в кузбасской столице. Сотрудники МЧС прокомментировали инцидент.

Сегодня, 15 декабря, в социальных сетях появилось видео пожара. Автор поста сообщил, что место происшествия находится в Кемерове на улице Терешковой.

‒ Терешковой 45 горит цех, на Машиностроительном заводе, ‒ подписал ролик пользователь.

Корреспондент AVOKADO обратился в управление МЧС по Кемеровской области для выяснения подробностей. Сообщение о пожаре поступило сегодня, в 08:38. Возгорание площадью 200 квадратных метров произошло в покрасочной камере лакокрасочного цеха. На тушение выехали 11 отделений пожарной службы. Возгорание удалось ликвидировать, сообщают в пресс-службе регионального МЧС.


Персонал эвакуировался самостоятельно, пострадавших нет.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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