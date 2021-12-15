Серьезный пожар произошел на лакокрасочном цеху в Кемерове

Сегодня, 15 декабря, в социальных сетях появилось видео пожара. Автор поста сообщил, что место происшествия находится в Кемерове на улице Терешковой.
‒ Терешковой 45 горит цех, на Машиностроительном заводе, ‒ подписал ролик пользователь.
Корреспондент AVOKADO обратился в управление МЧС по Кемеровской области для выяснения подробностей. Сообщение о пожаре поступило сегодня, в 08:38. Возгорание площадью 200 квадратных метров произошло в покрасочной камере лакокрасочного цеха. На тушение выехали 11 отделений пожарной службы. Возгорание удалось ликвидировать, сообщают в пресс-службе регионального МЧС.
Персонал эвакуировался самостоятельно, пострадавших нет.
Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс
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