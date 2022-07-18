Серьезный пожар под ночь объял дом с баней в Кузбассе

0
Фото:  

В Кемеровской области минувшим вечером обгорел дом, а частная баня была уничтожена полностью. Как оказалось, ЧП возникло из-за нарушения правил пользования печью.

Накануне 17 июля в 20:40 по местному времени борцы с огнем получили сигнал о пожаре в частном доме с мансардой и бане на улице Центральная в п. Притомский СНТ "Родничек" Новокузнецкого городского округа. На тушение пламени были отправлены 13 человек и четыре автоцистерны. К прибытию пожарных разрушительная стихия полностью объяла крышу жилища и хозяйственной постройки.

В результате у дома сгорела деревянная обрешетка крыши, стены, у бани сгорела крыша, а также стены на всей площади, – уточнили AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

Общая площадь возгорания достигла 52 "квадрата". Предварительно, ЧП возникло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Обошлось без пострадавших.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38281

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined