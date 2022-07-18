Серьезный пожар под ночь объял дом с баней в Кузбассе

Накануне 17 июля в 20:40 по местному времени борцы с огнем получили сигнал о пожаре в частном доме с мансардой и бане на улице Центральная в п. Притомский СНТ "Родничек" Новокузнецкого городского округа. На тушение пламени были отправлены 13 человек и четыре автоцистерны. К прибытию пожарных разрушительная стихия полностью объяла крышу жилища и хозяйственной постройки.
– В результате у дома сгорела деревянная обрешетка крыши, стены, у бани сгорела крыша, а также стены на всей площади, – уточнили AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.
Общая площадь возгорания достигла 52 "квадрата". Предварительно, ЧП возникло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Обошлось без пострадавших.
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