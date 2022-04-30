Серьезный пожар охватил дома и постройки в кузбасском пгт

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Пожар возник в частных домах и хозяйственных постройках в одном из пгт Кемеровской области.

О серьезном пожаре, который накануне разгорелся в пгт Яя в Кемеровской области рассказали интернет-пользователи на просторах Сети. По данным очевидцев, пламя охватило один из жилых домов. При этом на фотографии можно увидеть сильное задымление на территории. Каких-либо данных о пострадавших или погибших нет.


В ГУ МЧС факт возгорания подтвердили. В ведомство сигнал об обнаружении огня поступил в 17:26. При этом пламя охватило не только частные дома, но и хозяйственные постройки. Полностью ликвидировать очаг удалось только в 19:15. На место инцидента были направлена 28 пожарных сразу на 11 автоцистернах. Причина возникновения пожара не разглашается.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбасские спасатели на протяжении девяти часов боролись с сельским пожаром.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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