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Серьезный пожар ночью охватил жилой дом в Новокузнецке

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В южной столице Кемеровской области минувшей ночью загорелся частный дом. В результате огонь охватил более 40 квадратных метров.

В ГУ МЧС по Кузбассу корреспонденту AVOKADO сообщили, что в среду, 10 августа, в 3:51 в Новокузнецке загорелся жилой дом. Огненный инцидент произошел на улице Картасская, к тушению были привлечены сразу 7 человек и две единицы спецтехники.


К прибытию первого подразделения открытым пламенем горела крыша строения. Как итог: деревянная обрешетка кровли здания сгорела полностью. Обошлось без жертв. Все работы специалисты завершили под утро в 4:10.


Общая площадь пожара достигла 48 "квадратов". Предварительно, все случилось из-за нарушения правил монтажа электрооборудования.

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