Серьезный пожар ночью охватил жилой дом в Новокузнецке

В ГУ МЧС по Кузбассу корреспонденту AVOKADO сообщили, что в среду, 10 августа, в 3:51 в Новокузнецке загорелся жилой дом. Огненный инцидент произошел на улице Картасская, к тушению были привлечены сразу 7 человек и две единицы спецтехники.

К прибытию первого подразделения открытым пламенем горела крыша строения. Как итог: деревянная обрешетка кровли здания сгорела полностью. Обошлось без жертв. Все работы специалисты завершили под утро в 4:10.

Общая площадь пожара достигла 48 "квадратов". Предварительно, все случилось из-за нарушения правил монтажа электрооборудования.