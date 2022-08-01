Серьезный потоп произошел в кузбасской многоэтажке

О проблеме сообщили жители Белова в социальных сетях. Горожане рассказали, что проживают в доме №63 по улице Октябрьской, и накануне стали свидетелями крупного потопа. По словам беловчан, вода проникла во все квартиры в доме.

‒ Падающий дом, после дождя залило все 9 этажей, ‒ заявили кузбассовцы.

На снятых горожанами кадрах видно, что на полу квартир, а также в подъезде находится вода, которую жильцы пытаются собрать в ведра и тазы.

Комментаторы посоветовали кузбассовцам обратиться для решения ситуации в управляющую компанию. Кроме того, горожане предположили, что пострадавшие от потопа жильцы в праве потребовать компенсации ущерба.