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Серьезный потоп произошел в кузбасской многоэтажке

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Жители Кемеровской области пожаловались, что вода залила все квартиры в их доме.

О проблеме сообщили жители Белова в социальных сетях. Горожане рассказали, что проживают в доме №63 по улице Октябрьской, и накануне стали свидетелями крупного потопа. По словам беловчан, вода проникла во все квартиры в доме.

‒ Падающий дом, после дождя залило все 9 этажей, ‒ заявили кузбассовцы.

На снятых горожанами кадрах видно, что на полу квартир, а также в подъезде находится вода, которую жильцы пытаются собрать в ведра и тазы.


Комментаторы посоветовали кузбассовцам обратиться для решения ситуации в управляющую компанию. Кроме того, горожане предположили, что пострадавшие от потопа жильцы в праве потребовать компенсации ущерба.

Фото:  
Да!
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