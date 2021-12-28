Серьезные нарушения стали причиной приостановки работы разреза в Кузбассе

Инспекторы надзорного органа обнаружили нарушения законодательства при проверке деятельности разреза АО "Поляны", расположенного близ Киселевска. Выяснилось, что ведение горных работ на предприятии велось за границами отработки участка недр под ведение горных работ открытым способом, определенных проектной документацией.

В отношении АО "Поляны" был составлен административный протокол и протокол о временном запрете деятельности по ведению горных работ по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, сообщают в пресс-службе Сибирского управления Ростехнадзора.

Киселевский городской суд приостановил ведение горных работ за техническими границами и горным отводом на упомянутом разрезе на 90 суток.