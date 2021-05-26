Серьезные нарушения привели к длительной остановке работы участка кузбасского разреза

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В Кемеровской области проверка на одном из разрезов выявила нарушения промышленной безопасности, которые могли стать причиной аварийной ситуации. По решению суда работа на предприятии была приостановлена.

Согласно результатам проверки Ростехнадзора, на кузбасском разрезе ООО "ЭнергиЯ-НК" был выявлен ряд нарушений промышленной безопасности. В частности, работы на опасном объекте велись с нарушением проектной документации и плана развития горных работ на 2021 год, что стало причиной появления опасных зон. Подобные нарушения могли привести к аварийным ситуациям, которые угрожали бы жизни и здоровью сотрудников.


В связи с этим суд признал юрлицо виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов и остановил ведение горных работ в технических границах отработки участка недр, проводимых с отступлением от проектной документации, на 70 суток, передает пресс-служба Сибирского управления Ростехнадзора.

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