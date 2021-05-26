Серьезные нарушения привели к длительной остановке работы участка кузбасского разреза

Согласно результатам проверки Ростехнадзора, на кузбасском разрезе ООО "ЭнергиЯ-НК" был выявлен ряд нарушений промышленной безопасности. В частности, работы на опасном объекте велись с нарушением проектной документации и плана развития горных работ на 2021 год, что стало причиной появления опасных зон. Подобные нарушения могли привести к аварийным ситуациям, которые угрожали бы жизни и здоровью сотрудников.

В связи с этим суд признал юрлицо виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов и остановил ведение горных работ в технических границах отработки участка недр, проводимых с отступлением от проектной документации, на 70 суток, передает пресс-служба Сибирского управления Ростехнадзора.