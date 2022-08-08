Серьезное столкновение кроссоверов произошло на бульваре в Кемерове

Сегодня утром, 8 августа, кемеровчане поделились в социальных сетях фотографией, сделанной на Пионерском бульваре. На снимке запечатлены два кроссовера, попавшие в автоаварию.

При этом видно, что передняя часть белой машины оказалась серьезно повреждена. Глубокая вмятина видна и на передней пассажирской двери черного автомобиля. Судя по снимку, одну из машин от удара развернуло поперек полосы. О пострадавших очевидцы не сообщают.

В кемеровской Госавтоинспекции журналисту AVOKADO подтвердили факт ДТП. Сейчас на месте работают правоохранители, обстоятельства инцидента выясняются.