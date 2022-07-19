Серьезное массовое ДТП произошло в кемеровском жилом районе

В Сети появилась информация, что сегодня в столице Кузбасса произошло жесткое ДТП. На опубликованном видео видно, что от удара одну из машин отбросило на обочину. В кемеровской ГИБДД журналисту AVOKADO уточнили, что сигнал об аварии в жилом районе Ягуновском поступил в ведомство утром в 07:20. Оказалось, что участниками столкновения стали сразу три автомобилиста.

Уточняется, что Хонда С-RV двигалась по ул. Массальской со стороны ул. Вельской в сторону ул. Барнаульской и тогда же не предоставила преимущество в движении автомобилю "Лада Гранта", ехавшему по ул. Белозерной со стороны ул. 2-й Квартал в сторону ул. Инженерной. В результате произошло столкновение, после чего "японца" отбросило на Тойота Wish, иномарка стояла на ул. Массальской во встречном направлении по ходу движения а/м Хонда.

По предварительным данным, никто из водителей не пострадал. Все детали произошедшего уточняются.