Серьезное массовое ДТП произошло в кемеровском жилом районе

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В столице Кузбасса утром во вторник, 19 июля, проезжую часть не поделили сразу три автомобиля. В городской ГИБДД журналисту AVOKADO рассказали подробности массовой аварии.

В Сети появилась информация, что сегодня в столице Кузбасса произошло жесткое ДТП. На опубликованном видео видно, что от удара одну из машин отбросило на обочину. В кемеровской ГИБДД журналисту AVOKADO уточнили, что сигнал об аварии в жилом районе Ягуновском поступил в ведомство утром в 07:20. Оказалось, что участниками столкновения стали сразу три автомобилиста.


Уточняется, что Хонда С-RV двигалась по ул. Массальской со стороны ул. Вельской в сторону ул. Барнаульской и тогда же не предоставила преимущество в движении автомобилю "Лада Гранта", ехавшему по ул. Белозерной со стороны ул. 2-й Квартал в сторону ул. Инженерной. В результате произошло столкновение, после чего "японца" отбросило на Тойота Wish, иномарка стояла на ул. Массальской во встречном направлении по ходу движения а/м Хонда.


По предварительным данным, никто из водителей не пострадал. Все детали произошедшего уточняются.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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