Серьезное ДТП со смертельным исходом произошло в кузбасском городе

Накануне, 31 августа, киселевчане сообщили в социальных сетях о ДТП, случившемся неподалеку от шахты №12. Судя по снятым на месте дорожного инцидента видео, один из автомобилей лишился верхней части кузова, а перед второй машины оказался смят. Позднее происшествие прокомментировали в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

ДТП случилось около 16:30 на улице Привольной. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Hyundai не убедился в безопасности обгона и выехал на "встречку", где столкнулся с автомобилем BMW. Водитель немецкой иномарки, 30-летний мужчина, скончался на месте. Водитель и пассажир Hyundai получили травмы различной степени тяжести.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.