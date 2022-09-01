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Серьезное ДТП со смертельным исходом произошло в кузбасском городе

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В Кемеровской области случилась автоавария, в результате которой скончался человек.

Накануне, 31 августа, киселевчане сообщили в социальных сетях о ДТП, случившемся неподалеку от шахты №12. Судя по снятым на месте дорожного инцидента видео, один из автомобилей лишился верхней части кузова, а перед второй машины оказался смят. Позднее происшествие прокомментировали в пресс-службе Госавтоинспекции региона.


ДТП случилось около 16:30 на улице Привольной. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Hyundai не убедился в безопасности обгона и выехал на "встречку", где столкнулся с автомобилем BMW. Водитель немецкой иномарки, 30-летний мужчина, скончался на месте. Водитель и пассажир Hyundai получили травмы различной степени тяжести.


Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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