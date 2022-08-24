Сегодня ночью, 24 августа, на перекрестке улиц Суворова и Мариинской в Кемерове случилось ДТП с участием "скорой". Водитель Lada Priora, 18-летний юноша, не предоставил преимущество автомобилю скорой медицинской помощи, в результате чего машины столкнулись.

В ДТП пострадала 21-летняя пассажирка легковушки и 46-летняя пассажирка "скорой", являющаяся медицинским работником. Женщины получили травмы различной степени тяжести, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Выяснилось, что управлявший "Приорой" молодой человек не имел водительских прав.

В отношении нарушителя были составлены протоколы. Общая сумма штрафов составила 15 800 рублей. По факту ДТП проводится проверка.