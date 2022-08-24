+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Серьезное ДТП с участием "скорой" произошло ночью в Кемерове

0
Фото:  

Правоохранители рассказали о столкновении легковушки с каретой скорой медицинской помощи в кузбасской столице.

Сегодня ночью, 24 августа, на перекрестке улиц Суворова и Мариинской в Кемерове случилось ДТП с участием "скорой". Водитель Lada Priora, 18-летний юноша, не предоставил преимущество автомобилю скорой медицинской помощи, в результате чего машины столкнулись.


В ДТП пострадала 21-летняя пассажирка легковушки и 46-летняя пассажирка "скорой", являющаяся медицинским работником. Женщины получили травмы различной степени тяжести, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Выяснилось, что управлявший "Приорой" молодой человек не имел водительских прав.


В отношении нарушителя были составлены протоколы. Общая сумма штрафов составила 15 800 рублей. По факту ДТП проводится проверка.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/39412

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined