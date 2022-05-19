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Серьезное ДТП с участием семи машин произошло на кузбасской трассе

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Правоохранители рассказали о массовой автоаварии в Кемеровской области. Пострадали несколько человек.

Сигнал о ДТП на 317 километре автодороги Р-255 "Сибирь" в Кузбассе поступил накануне, 18 мая, в 17:20. Предварительно установлено, что водитель грузовика Volvo с полуприцепом не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшемся в попутном направлении Renault Logan. От удара легковушку отбросило на автомобиль Hyundai Solaris, который по инерции наехал на "Газель". Та, в свою очередь, столкнулась с Nissan Qashqai. Nissan вследствие удара совершил наезд на двух пешеходов и столкнулся с Kia Rio и грузовым "ГАЗом".

‒ В результате произошедшего шесть человек доставлены в медицинское учреждение, ‒ сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ДТП. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

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