Серьезное ДТП с участием автобуса произошло в кузбасском городе

Сегодня, 28 ноября, в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлены последствия ДТП. По словам автора записи, инцидент произошел в Юрге, близ дома № 28А по улице Тургенева. На кадрах видно, что в аварии участвовал пассажирский автобус "МАЗ" и серебристый легковой автомобиль. Передняя часть легковушки смята, повреждения видны и под лобовым стеклом автобуса.

– У водителя перелом коленной чашечки со смещением, – подписал ролик разместивший кадры пользователь.

Кроме того, на записи присутствует машина отечественного производства, которая прижата к автобусу левым боком.

Информация об обстоятельствах инцидента и наличии других пострадавших выясняется.