Сегодня, 5 августа, в социальных сетях появилось видео, на котором жители Прокопьевска запечатлели опрокинувшийся в кювет автомобиль. Также на кадрах видны машины "скорой" и спасателей. Как отметили комментаторы, инцидент случился с иномаркой Ford Mondeo.

В кузбасском ГУ МЧС журналисту AVOKADO рассказали, что ДТП произошло накануне вечером, 4 августа, около Зенкова. Автомобиль вылетел за пределы проезжей части, находящийся в нем человек получил травмы.

Спасатели оказали пострадавшему первую помощь, отключили аккумулятор и стабилизировали транспортное средство.