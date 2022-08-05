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Серьезное ДТП с "перевертышем" произошло в Кузбассе

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Жители Кемеровской области сняли на камеру последствия автоаварии.

Сегодня, 5 августа, в социальных сетях появилось видео, на котором жители Прокопьевска запечатлели опрокинувшийся в кювет автомобиль. Также на кадрах видны машины "скорой" и спасателей. Как отметили комментаторы, инцидент случился с иномаркой Ford Mondeo.


В кузбасском ГУ МЧС журналисту AVOKADO рассказали, что ДТП произошло накануне вечером, 4 августа, около Зенкова. Автомобиль вылетел за пределы проезжей части, находящийся в нем человек получил травмы.


Спасатели оказали пострадавшему первую помощь, отключили аккумулятор и стабилизировали транспортное средство.

Видео: ВКонтакте / Новости Прокопьевск Киселевск

Да!
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