Серьезное ДТП произошло ночью в Кемерове

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Фото:  

Авария с участием двух автомобилей произошла в кузбасской столице. В результате столкновения одна из машин превратилась в груду металла. Кадры ДТП появились в местных социальных сетях.

Информацию о дорожном происшествии, которое произошло ночью в городе Кемерово, очевидцы события распространили на просторах Сети. Автор прикрепил к публикации кадр с поврежденным каркасом автомобиля.


Из видеосъемки следует, что у одной из машин смялась задняя часть, а вот второго участника ДТП в темноте рассмотреть не удалось. При этом на видео можно заметить автомобили спасателей, бригады медиков и стражей закона.

– Кемерово. ДТП на Терешковой, – указал очевидец в комментарии к посту.

Правоохранители выясняют причины произошедшего. Сообщения о пострадавших не поступало.

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