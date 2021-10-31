Серьезное ДТП произошло ночью в Кемерове

Информацию о дорожном происшествии, которое произошло ночью в городе Кемерово, очевидцы события распространили на просторах Сети. Автор прикрепил к публикации кадр с поврежденным каркасом автомобиля.
Из видеосъемки следует, что у одной из машин смялась задняя часть, а вот второго участника ДТП в темноте рассмотреть не удалось. При этом на видео можно заметить автомобили спасателей, бригады медиков и стражей закона.
– Кемерово. ДТП на Терешковой, – указал очевидец в комментарии к посту.
Правоохранители выясняют причины произошедшего. Сообщения о пострадавших не поступало.
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